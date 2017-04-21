Асад поддержал инициативу о расширении числа участников встречи в Астане

Дамаск поддерживает предложение Казахстана расширить число участников переговоров в Астане по Сирии, в том числе за счет Катара и Саудовской Аравии, заявил в интервью заявил в интервью РИА Новости сирийский президент Башар Асад.





"Я думаю, что, чем больше стран мы имеем, тем лучше",- сказал Асад, отвечая на вопрос о том, как он относится к инициативе принимающей стороны — Казахстана — расширить состав участников переговоров.





Асад пояснил, что на данный момент есть страны, которые поддерживают переговоры в Астане, "и это защищает эту инициативу, повышает вероятность успеха". А есть государства, "которые будут выступать против нее (инициативы), являются ли они ее частью или нет".





"Но если они являются частью этого, можно сказать им: вы часть проблемы и вы должны помогать, и если вы искренне настроены на помощь, не только посредством риторики, вот инициатива, будьте ее частью и продемонстрируйте нам, что вы против терроризма, продемонстрируйте нам, что вы поддерживаете то, чего хочет сирийский народ. Поэтому, в обоих случаях, это нечто положительное — приглашать кого бы то ни было, кто хочет присоединиться. Поэтому, я поддерживаю то, что объявили чиновники Казахстана о расширении участия в Астане", — сказал президент Сирии.





Ранее глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов заявил, что Казахстану принципиально важно расширить круг наблюдателей в Астанинском процессе по Сирии, эта тема активно обсуждается со странами-гарантами, поднимался, в частности, вопрос о привлечении арабских стран, таких как Саудовская Аравия и Катар, а также ЕС.



