В Узбекистане женщина хотела продать сына, чтобы купить квартиру

Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Ташкенте женщину, которая пыталась продать своего четырехлетнего сына за 14 тысяч долларов, чтобы купить квартиру, сообщили сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичного ГУВД.





"Жительница Кашкадарьинской области (юг страны — ред.) задержана оперативными работниками Чиланзарского РОВД Ташкента при попытке продать своего сына 2013 года рождения", — сказал собеседник агентства.





По его словам, в РОВД поступил сигнал о том, что женщина приняла решение о продаже своего ребенка, чтобы купить квартиру в Ташкенте, после чего вступила в переговоры с посредником и потенциальными покупателям, в роли которых выступили оперативные сотрудники.





После получения "аванса" женщина была задержана сотрудниками милиции, уточнил представитель правоохранительных органов. Ребенок в настоящее время находится в местном реабилитационном центре для детей.





Задержанной предъявлено обвинение по статье 135 Уголовного кодекса Узбекистана ("торговля людьми"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет (торговля несовершеннолетними).



