Британская королева Елизавета II отметила 91-й день рождения. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает BBC News.

В честь дня рождения монарха в лондонском Гайд-парке, в Тауэре и в Большом Виндзорском парке возле Виндзорского замка на границе графств Беркшир и Суррей прогремел пушечный салют.

Букингемский дворец опубликовал в Twitter фотографию крещения будущей королевы. На снимке, сделанном в 1926 году, ее держит на руках мать, герцогиня Йоркская Елизавета.

Queen Elizabeth II pictured at just one month old at her christening – 91 years ago #HappyBirthdayHerMajesty #Queenat91 pic.twitter.com/QqrgZCQL1U

Резиденция принца Уэльского проиллюстрировала поздравление кадром, сделанным в 1952 году. На нем Елизавета снята с четырехлетним принцем Чарльзом.

To mark The Queen's 91st birthday, we are sharing this photo from 1952 of Her Majesty and The Prince of Wales. #HappyBirthdayHerMajestypic.twitter.com/ednBFygYue