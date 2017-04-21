Юные казахстанские шахматисты провели в снежном плену в Румынии

Команда юных шахматистов и родителей 20 апреля вылетела из Астаны в Кишинев для участия в чемпионате мира по шахматам, который пройдет в городе Яссы.

Юные казахстанские шахматисты, застрявшие на трассе в Румынии из-за снегопада на 12 часов, добрались до пункта назначения - в город Яссы, где они должны принять участие в чемпионате мира. Об этом корреспонденту МИА « Об этом корреспонденту МИА « Казинформ » сообщил один из родителей шахматистов.





«МЧС Румынии напоили нас чаем, кофе. Чуть позже компания из Молдовы с казахстанскими корнями связалась с нами. Ее представители привезли нам продукты питания, дети даже забыли, что находились в снежном плену. В автобусе было тепло. Сейчас мы уже доехали до города Яссы и разместились в отеле. Всем огромное спасибо за внимание к нам», - сказал он.





Как ранее сообщалось, команда юных шахматистов и родителей 20 апреля вылетела из Астаны в Кишинев для участия в чемпионате мира по шахматам, который пройдет в городе Яссы (Румыния).





«Кое-как приземлились в Кишиневе, был очень сильный буран. Кружили над городом час, и летчик делал несколько заходов на посадку. Сели еле как», - написал ранее директор ТОО «Бибисара» Исатай Ансат на своей странице в Facebook.





Но на этом приключения юных спортсменов не закончились. Румынский водитель автобуса повез казахстанцев из Кишинева в Яссы. За 80 км до Яссы машина с 25 казахстанцами застряла из-за обильного снегопада.





В свою очередь, как сообщил на своей страничке в Facebook руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, в Румынии совместно с местными специалистами департамента по чрезвычайным ситуациям велся поиск группы на трассе. Был установлен контакт с тренером, родителями детей. Телефонная связь нестабильная, тем не менее, удалось выяснить, что сейчас дети в порядке и в безопасности.



