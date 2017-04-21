Рабочий упал в вентиляционную шахту в Усть-Каменогорске

Мужчину подняли наверх с помощью веревок и передали сотрудникам скорой помощи.

В Усть-Каменогорске 49-летний мужчина получил открытые переломы рук и ног, упав в вентиляционную шахту в здании спортшколы, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".

По данным областного ДЧС, работники ремонтировали крышу здания школы-интерната. Одному из них потребовались дополнительные инструменты. Мужчина, войдя с улицы в перекрытие между зданиями, не заметил открытое отверстие и упал с 12-метровой высоты.





Мужчину подняли наверх с помощью веревок и передали сотрудникам скорой помощи. При визуальном осмотре у пострадавшего констатированы открытые переломы рук и ног. Окончательное заключение по полученным травмам дадут врачи.



