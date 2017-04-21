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В Астане учителя НВП обвинили в избиении 14 учеников

21 апреля 2017, 22:46

Сейчас следователи снимают с детей побои и проводят допросы. Распустившего же руки учителя уже уволили.

Весьма неординарный случай произошел в одной из столичных школ. Учитель НВП поколотил сразу 14 старшеклассников. Выяснилось, что причиной временного помутнения рассудка педагога стало вызывающее поведение учеников. Один из них позволил себе грубость в отношении преподавателя, сообщает телеканал "КТК".
Аманжан Ахмед:

- Он несколько раз ударил одного из наших одноклассников. Во время второго урока тот в шутку обозвал его, но все были уверены, что учитель не услышал. Мы решили заступиться, но он нас тоже начал бить. В руках у него была указка, ею и ударил три раза. Предупредил, что если это повторится еще раз, мы знаем, что будет дальше.

О массовом побоище взрослые узнали вечером, когда увидели синяки и подтеки на теле у детей. Как рассказали школьники, взбесившийся преподаватель орудовал указкой. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась. Однако возмущённые родители все равно заявили в полицию. А там завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести». Сейчас следователи снимают с детей побои и проводят допросы. Распустившего же руки учителя уже уволили.

Алия Шонова, и.о. директора школы-лицея №48 г. Астаны:

- Мы поговорили с ним. Он признал свою вину. У нас он проработал 7 лет и зарекомендовал себя хорошим человеком. Да и отношения с учениками у него были хорошие. Сегодня говорят, что он вымогал с них деньги, но это неправда. Они материли его, и он их ударил.

Дамира Смаилова.

Фото: кадр из видео.

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