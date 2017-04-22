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Сына депутата Госдумы приговорили в США к 27 годам за кибермошенничество

22 апреля 2017, 00:06

Роман Селезнев назвал себя политзаключенным и попросил помощи у российского правительства.

Федеральный суд в Сиэтле приговорил россиянина Романа Селезнева к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Селезнев незадолго до приговора подписал признательные показания, но прокуроры все равно требовали приговорить его к 30 годам заключения. У суда, в свою очередь, была возможность назначить россиянину любой срок вплоть до пожизненного.

Сам Селезнев назвал себя политзаключенным и попросил помощи у российского правительства.

На процессе председательствует федеральный судья Ричард Джонс, родной брат знаменитого музыканта Куинси Джонса.

В августе 2016 года присяжные признали Селезнева виновным по 38 из 40 пунктов обвинения. Обвинение заявило, что россиянин нанес ущерб на 170 миллионов долларов. По данным прокуратуры, в компьютере Селезнева хранились 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего он похитил почти три миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Россиянина схватили агенты американской Секретной службы на Мальдивских островах и вывезли в США. Защита, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали случившееся похищением и нарушением норм международного права.

Из-за дела Селезнева Россия внесла в список санкций четверых сотрудников минюста США.

Алексей Богдановский.

Фото: AP Photo / Marcio Jose Sanchez.

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