Сына депутата Госдумы приговорили в США к 27 годам за кибермошенничество
22 апреля 2017, 00:06
Роман Селезнев назвал себя политзаключенным и попросил помощи у российского правительства.
Федеральный суд в Сиэтле приговорил россиянина Романа Селезнева к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Селезнев незадолго до приговора подписал признательные показания, но прокуроры все равно требовали приговорить его к 30 годам заключения. У суда, в свою очередь, была возможность назначить россиянину любой срок вплоть до пожизненного.
Сам Селезнев назвал себя политзаключенным и попросил помощи у российского правительства.
На процессе председательствует федеральный судья Ричард Джонс, родной брат знаменитого музыканта Куинси Джонса.
В августе 2016 года присяжные признали Селезнева виновным по 38 из 40 пунктов обвинения. Обвинение заявило, что россиянин нанес ущерб на 170 миллионов долларов. По данным прокуратуры, в компьютере Селезнева хранились 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего он похитил почти три миллиона номеров.
Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Россиянина схватили агенты американской Секретной службы на Мальдивских островах и вывезли в США. Защита, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали случившееся похищением и нарушением норм международного права.
Из-за дела Селезнева Россия внесла в список санкций четверых сотрудников минюста США.
Алексей Богдановский.
Фото: AP Photo / Marcio Jose Sanchez.
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