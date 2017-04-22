Cледователи обнаружили при осмотре места происшествия на Елисейских полях записку, в которой упоминается "Исламское государство"(ИГ)*.

Полиция провела обыски в доме исполнителя теракта в Париже, заявил прокурор французской столицы Франсуа Моленс, сообщает сообщает РИА Новости





"Вчера вечером были проведены обыски в его доме, на месте было обнаружено оружие, а также его телефон", — заявил Моленс в эфире телеканала CBS News.





Прокурор также подтвердил информацию СМИ о том, что правоохранители задержали трех человек из окружения ликвидированного полицией стрелка. В данный момент их допрашивает полиция.





На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй скрылся.





Ранее AFP со ссылкой на источники сообщило, что следователи обнаружили при осмотре места происшествия на Елисейских полях записку, в которой упоминается "Исламское государство"(ИГ)*.





* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.





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