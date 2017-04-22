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Трамп подписал указ о пересмотре налогового регулирования

22 апреля 2017, 01:19

Цель указа — "сделать американский бизнес самым конкурентоспособным в мире".

Президент США подписал указ о пересмотре налогового регулирования для стимулирования роста экономики, церемонию подписания транслировало в прямом эфире американское ТВ, сообщает РИА Новости.

"Трамп подписал указ о пересмотре всех значимых налоговых правил 2016 года, чтобы помочь американцам справится с несправедливой налоговой политикой. Налоговый кодекс во время предыдущих администраций стал очень дорогим бременем для экономики и американских налогоплательщиков", — заявили в Белом доме, комментируя подписание указа.

Как рассказал журналистам министр финансов США Стив Мнучин, его ведомство "проанализирует каждое значительное налоговое регулирование в отдельности, которое было принято за последние 1,5 года".

"Мы определим, нужны ли они в налоговом кодексе, необходимы ли они. Если мы решим, что бремя слишком большое, то мы дадим рекомендации президенту, как изменить это", — сказал Мнучин.

По его словам, цель указа — "сделать американский бизнес самым конкурентоспособным в мире".

В Белом доме отметили, что министерство финансов "должно подготовить соответствующие рекомендации в течение 150 дней".

Кроме того, Трамп подписал два меморандума касающиеся "пересмотра закона Додда-Франка". Трамп ранее заявлял, что закон Додда-Франка создает большое бремя для финансовых институтов, и от него необходимо в той или иной мере избавиться.

Фото: AP Photo / Evan Vucci.

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