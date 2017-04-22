ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на приемную УФСБ в Хабаровске
22 апреля 2017, 01:36
21 апреля житель Хабаровска Антон К. 1999 года рождения открыл стрельбу в приемной спецслужбы.
Ответственность за нападение на приемную управления ФБС в Хабаровске взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает у себя в Twitter SITE Intelligence Group.
Ранее 21 апреля по факту атаки на приемную УФСБ и тир было возбуждено дело по трем статьям: об убийстве двух и более лиц, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
21 апреля житель Хабаровска Антон К. 1999 года рождения открыл стрельбу в приемной спецслужбы. Сотрудник ведомства и один из посетителей были убиты, еще один посетитель ранен. Нападавшего ликвидировали.
Также в пятницу стало известно, что осуществивший атаку на приемную УФСБ в Хабаровске подросток ранее вместе с сообщниками совершил налет на местный тир. В результате был убит охранник, из хранилища были похищены 25 единиц оружия. Предполагаемого соучастника стрелка — 29-летнего уроженца Ставрополья — задержали на съемной квартире. У него изъяли боевой автомат Калашникова.
* Террористическая организация, запрещенная на территории Казахстана.
Источник: Lenta.ru.
Фото: dvhab.ru / Globallookprss.com.
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