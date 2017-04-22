В Алматы Mercedes не пропустил "Скорую" и допустил столкновение
22 апреля 2017, 01:45
Пострадали четверо.
В Алматы произошло ДТП с участием Mercedes E-Class, Hyundai Accent и спецмашины скорой помощи, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла на нерегулируемом перекрестке Желтоксан и Макатаева. Спецмашина ехала на вызов по ул. Мира в северном направлении с включенными проблесковыми маячками. Mercedes следовал по Макатаева на восток, Hyundai Accent стоял в западном направлении, пропуская скорую.
Водитель Mercedes решил проскочить, не пропустил спецавто. Скорая протаранила Mercedes, после чего опрокинулась на бок. Спецмашину проташило в стоящий Hyundai.
В результате происшествия пострадали четверо. Водитель скорой помощи получил перелом и резаные раны. Его вместе с водителем Mercedes госпитализировали.
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