Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы Mercedes не пропустил "Скорую" и допустил столкновение

22 апреля 2017, 01:45

Пострадали четверо.

В Алматы произошло ДТП с участием Mercedes E-Class, Hyundai Accent и спецмашины скорой помощи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на нерегулируемом перекрестке Желтоксан и Макатаева. Спецмашина ехала на вызов по ул. Мира в северном направлении с включенными проблесковыми маячками. Mercedes следовал по Макатаева на восток, Hyundai Accent стоял в западном направлении, пропуская скорую.

Водитель Mercedes решил проскочить, не пропустил спецавто. Скорая протаранила Mercedes, после чего опрокинулась на бок. Спецмашину проташило в стоящий Hyundai.

В результате происшествия пострадали четверо. Водитель скорой помощи получил перелом и резаные раны. Его вместе с водителем Mercedes госпитализировали.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...