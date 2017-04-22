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Нападение питбуля на трехлетнего ребенка попало на видео

22 апреля 2017, 02:00

Мальчик играл со сверстниками, когда соседский питбуль накинулся на него и протащил несколько метров по асфальту.

Камера видеонаблюдения зафиксировала нападение бойцовской собаки на трехлетнего ребенка в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает Daily Mail, передает РИА Новости.

По данным издания, инцидент произошел в округе Рокленд. Мальчик играл со сверстниками, когда соседский питбуль накинулся на него и протащил несколько метров по асфальту.

Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. На данный момент он выписан из больницы и проходит курс посттравматической реабилитации на дому.


Фото: кадр из видео.

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