Нападение питбуля на трехлетнего ребенка попало на видео
22 апреля 2017, 02:00
Мальчик играл со сверстниками, когда соседский питбуль накинулся на него и протащил несколько метров по асфальту.
Камера видеонаблюдения зафиксировала нападение бойцовской собаки на трехлетнего ребенка в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает Daily Mail, передает РИА Новости.
По данным издания, инцидент произошел в округе Рокленд. Мальчик играл со сверстниками, когда соседский питбуль накинулся на него и протащил несколько метров по асфальту.
Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. На данный момент он выписан из больницы и проходит курс посттравматической реабилитации на дому.
Фото: кадр из видео.
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