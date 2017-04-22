Нападение питбуля на трехлетнего ребенка попало на видео

Мальчик играл со сверстниками, когда соседский питбуль накинулся на него и протащил несколько метров по асфальту.

Камера видеонаблюдения зафиксировала нападение бойцовской собаки на трехлетнего ребенка в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает Daily Mail, передает Об этом сообщает Daily Mail, передает РИА Новости





По данным издания, инцидент произошел в округе Рокленд. Мальчик играл со сверстниками, когда соседский питбуль накинулся на него и протащил несколько метров по асфальту.





Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. На данный момент он выписан из больницы и проходит курс посттравматической реабилитации на дому.







