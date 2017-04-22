Перед матчем Кубка Либертадорес почтили память находившегося на поле игрока

Перед матчем Кубка Либертадорес между колумбийским «Санта-Фе» и бразильским «Сантосом» была объявлена минута молчания в память о Рикарду Оливейре — футболисте «Сантоса», находившемся на поле. Видео появилось на YouTube-канале Fifi Viral, сообщает Lenta.ru.





Диктор перепутал имена, изначально планировалось почтить память бывшего игрока «Сантоса» Алешандре де Карвалью, скончавшегося несколькими днями ранее. Ни диктор, ни болельщики не обратили внимания на ошибку, а футболисты не стали привлекать к случившемуся внимание.





Рикарду Оливейра провел на поле 70 минут. Встреча завершилась вничью 0:0.



