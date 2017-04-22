Женщина давала ребенку фаллоимитатор вместо соски

Москвичка Екатерина Карамова опубликовала фото ребенка с фаллоимитатором у лица ребенка в Instagram,сообщает Вести.ru.





Использовать секс-игрушку, когда у малыша режутся зубы ей якобы посоветовали в поликлинике. Врачи при этом такую версию категорически отрицают. И уверены: налицо — все признаки душевного нездоровья. Да и Следственный комитет России без внимания все это не оставил.





Судя по кадрам в соцсетях, ее точно не назовешь малообеспеченной. Если фото, то из брендового магазина. Если интерьер, то непременно с золотом. Наконец, домашнее видео: беспорядок кругом, конечно, выдающийся. Зато — дорогая техника, в каждой комнате по коляске и, наконец, на кухне детское питание в ассортименте.





Екатерину Карамову уже направили на освидетельствование: в психиатрическую больницу ее отвезли прямо из дома. Подключился и Следственный комитет: там начали отдельную проверку на волне многочисленных журналистских материалов и негодования пользователей социальных сетей.



