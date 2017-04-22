Женщина давала ребенку фаллоимитатор вместо соски
22 апреля 2017, 07:37
Использовать секс-игрушку, когда у малыша режутся зубы ей якобы посоветовали в поликлинике.
Москвичка Екатерина Карамова опубликовала фото ребенка с фаллоимитатором у лица ребенка в Instagram,сообщает Вести.ru.
Использовать секс-игрушку, когда у малыша режутся зубы ей якобы посоветовали в поликлинике. Врачи при этом такую версию категорически отрицают. И уверены: налицо — все признаки душевного нездоровья. Да и Следственный комитет России без внимания все это не оставил.
Судя по кадрам в соцсетях, ее точно не назовешь малообеспеченной. Если фото, то из брендового магазина. Если интерьер, то непременно с золотом. Наконец, домашнее видео: беспорядок кругом, конечно, выдающийся. Зато — дорогая техника, в каждой комнате по коляске и, наконец, на кухне детское питание в ассортименте.
Екатерину Карамову уже направили на освидетельствование: в психиатрическую больницу ее отвезли прямо из дома. Подключился и Следственный комитет: там начали отдельную проверку на волне многочисленных журналистских материалов и негодования пользователей социальных сетей.
Фото: социальные сети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855290-fea88d9db4569e9c04420ad95c7f4f4f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...