В Турции влетевшее в аптеку колесо автомобиля ранило двух человек

Происшествие попало на камеры наблюдения. На кадрах видно, как из-под автомобиля вылетает заднее колесо, которое спустя несколько десятков метров влетает в аптеку через открытую дверь, где в тот момент проходила деловая встреча.





"Мы были шокированы. Это первый подобный случай за мою тридцатипятилетнюю карьеру", — заявил хозяин заведения.





"Мужчины не получили серьезных повреждений, им на месте была оказана необходимая помощь", — добавил он.





Сообщается, что пострадавшие и владелец аптеки не намерены подавать в суд в связи с инцидентом.