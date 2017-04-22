В Турции влетевшее в аптеку колесо автомобиля ранило двух человек
22 апреля 2017, 07:41
Пострадавшие и владелец аптеки не намерены подавать в суд в связи с инцидентом.
В турецкой провинции Адана колесо вылетело из-под автомобиля и влетело в аптеку. В результате инцидента пострадали два человека, сообщает РИА Новости.
Происшествие попало на камеры наблюдения. На кадрах видно, как из-под автомобиля вылетает заднее колесо, которое спустя несколько десятков метров влетает в аптеку через открытую дверь, где в тот момент проходила деловая встреча.
"Мы были шокированы. Это первый подобный случай за мою тридцатипятилетнюю карьеру", — заявил хозяин заведения.
"Мужчины не получили серьезных повреждений, им на месте была оказана необходимая помощь", — добавил он.
Сообщается, что пострадавшие и владелец аптеки не намерены подавать в суд в связи с инцидентом.
Фото:скриншот
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