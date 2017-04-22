В Алматы Daewoo сбил пешехода и попал в аварию

Пострадавший был в нетрезвом состоянии, его госпитализировали.

В Алматы минувшей ночью произошло двойное ДТП, передает Zakon.kz.





Daewoo Nexia двигалась по проспекту Рыскулова в восточном направлении. На пересечении с улицей Лобачевского водитель сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.





Пострадавший был в нетрезвом состоянии, его госпитализировали.





Совершив наезд, Daewoo осталась в среднем ряду с включенным аварийным сигналом. По неизвестной причине, в стоящую Nexia на скорости въехал Nissan Primera. От сильного удара Daewoo отбросило в сторону.





Пострадал водитель Nissan, но от госпитализации отказался.











































































