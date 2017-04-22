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В Алматы Daewoo сбил пешехода и попал в аварию

22 апреля 2017, 09:13

Пострадавший был в нетрезвом состоянии, его госпитализировали.

В Алматы минувшей ночью произошло двойное ДТП, передает Zakon.kz.

Daewoo Nexia двигалась по проспекту Рыскулова в восточном направлении. На пересечении с улицей Лобачевского водитель сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Пострадавший был в нетрезвом состоянии, его госпитализировали.

Совершив наезд, Daewoo осталась в среднем ряду с включенным аварийным сигналом. По неизвестной причине, в стоящую Nexia на скорости въехал Nissan Primera. От сильного удара Daewoo отбросило в сторону.

Пострадал водитель Nissan, но от госпитализации отказался.





















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