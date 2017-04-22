Трамп признался, что у них с Меркель "невероятная химия" в отношениях
22 апреля 2017, 10:20
Республиканец также в очередной раз отметил, что на фотосессии в Белом доме просто не расслышал предложение канцлера пожать друг другу руки.
В интервью AP президент США Дональд Трамп признался, что наиболее сильную "химию" в отношениях в мировыми лидерами он ощущает в общении с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Life.ru.
По его словам, он не ожидал, что ситуация сложится подобным образом.
"Мы [с Ангелой Меркель] расходимся во взглядах относительно внесения средств в НАТО и вопросу иммиграции. Но у нас была невероятная химия. И люди воздают мне должное за такую прекрасную химию в отношениях с другими мировыми лидерами, включая отношения с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси", - рассказал Трамп.
Республиканец также в очередной раз отметил, что на фотосессии в Белом доме просто не расслышал предложение канцлера пожать друг другу руки.
Фото: Газета.ру
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855298-24e174458cbeb3029f4f8870b21c7df6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...