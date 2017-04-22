Трамп признался, что у них с Меркель "невероятная химия" в отношениях

Республиканец также в очередной раз отметил, что на фотосессии в Белом доме просто не расслышал предложение канцлера пожать друг другу руки.

В интервью AP президент США Дональд Трамп признался, что наиболее сильную "химию" в отношениях в мировыми лидерами он ощущает в общении с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Life.ru.





По его словам, он не ожидал, что ситуация сложится подобным образом.





"Мы [с Ангелой Меркель] расходимся во взглядах относительно внесения средств в НАТО и вопросу иммиграции. Но у нас была невероятная химия. И люди воздают мне должное за такую прекрасную химию в отношениях с другими мировыми лидерами, включая отношения с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси", - рассказал Трамп.





Республиканец также в очередной раз отметил, что на фотосессии в Белом доме просто не расслышал предложение канцлера пожать друг другу руки.



