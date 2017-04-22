В Иркутской области младенец умер от алкогольного отравления
22 апреля 2017, 10:31
Желая успокоить плачущего 4-месячного ребенка, женщина добавила водку в детскую бутылочку с водой и напоила мальчика.
Младенец в Иркутской области скончался после того, как мать напоила его водкой, в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.
"По версии следствия, подозреваемая, желая успокоить плачущего 4-месячного ребенка, добавила водку в детскую бутылочку с водой и напоила мальчика. В результате алкогольного отравления младенец скончался. Следователями установлено, что у женщины имеется еще два малолетних ребенка, в отношении которых она лишена родительских прав", — говорится в сообщении пресс-службы.
Следственными органами в отношении 26-летней женщины заведено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
Женщина состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киренского района. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855299-9da7645230dc1f09eb0d58c15e605b84
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...