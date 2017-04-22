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В Иркутской области младенец умер от алкогольного отравления

22 апреля 2017, 10:31

Желая успокоить плачущего 4-месячного ребенка, женщина добавила водку в детскую бутылочку с водой и напоила мальчика.

Младенец в Иркутской области скончался после того, как мать напоила его водкой, в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

"По версии следствия, подозреваемая, желая успокоить плачущего 4-месячного ребенка, добавила водку в детскую бутылочку с водой и напоила мальчика. В результате алкогольного отравления младенец скончался. Следователями установлено, что у женщины имеется еще два малолетних ребенка, в отношении которых она лишена родительских прав", — говорится в сообщении пресс-службы.

Следственными органами в отношении 26-летней женщины заведено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Женщина состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киренского района. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики.

Фото: РИА Новости

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