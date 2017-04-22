Запрет на хиджаб в Казахстане могут ввести до конца года

Запрет на хиджаб в Казахстане введут лишь после изучения общественного мнения, передает телеканал Астана.

Комитет по делам религий уже приступил к работе: изменения в закон, возможно, введут до конца года. При этом будет изучаться международный опыт, уточнил наш спикер.

Напомним, о законодательном запрете хиджаба в стране Президент Нурсултан Назарбаев говорил на встрече с духовенством в Акорде 19 апреля. По словам Главы государства, черные одеяния «не соответствуют ни нашим традициям, ни нашему народу».

И вот, как прокомментировали этот вопрос в Комитете по делам религий. Бакытжан Кулекеев, и. о. председателя Комитета по делам религий МДРГО РК:

«Этот вопрос не только внешней атрибутики, будь то одежда, хиджаб, короткие штаны, борода. Среди населения проповедуется чуждая нам идеологическая установка, ценности. Иногда, к сожалению, это доходит до радикальных проявлений. Понятно, что в этих условиях общество и государство должно реагировать», - прокомментировал и. о. председателя Комитета по делам религий МДРГО РК Бакытжан Кулекеев.