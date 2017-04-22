Юных шахматистов, застрявших в снежном плену в Европе, освободили
22 апреля 2017, 11:25
Дети начали лепить из пластилина пиццу и всё съедобное.
Команда юных казахстанских шахматистов, которые направлялись из Молдовы в Румынию на соревнования, вызволили из снежного плена, передает Zakon.kz.
"Уважаемые ФБ друзья, спасибо вам всем! Благодаря вам МИД узнал о нашей проблеме, сразу подключился вице-министр и консул. Недавно нас вызволили из снежного плена. Все довольны очень, настроение у всех замечательное. Надеемся, что сложности усилят рвение наших детей к пьедесталу!" – сказали застрявшие казахстанцы в Facebook.
Мужчина, комментирующий операцию спасения в соцсети, рассказал на видео, что проголодавшиеся дети начали лепить из пластилина пиццу и всё съедобное. Но благодаря МИДу и консульству РК в Молдавии и Румынии помощь пришла вовремя.
"После того как нас освоболили из снежного плена мы даже не смогли купить детям попить, так как в магазинах просили местную валюту а у всех на руках были только евро/доллары", - говорится в сообщении.
В итоге, дети и сопровождающие были доставлены в гостиницу.
Фото: Дон Везун
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