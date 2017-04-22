В Сайраме создан клуб деловых женщин, не имеющий аналогов в стране

За короткое время своего открытия, представители клуба деловых женщин оказали психологическую помощь и юридическую консультацию более 20-ти женщинам.

Впервые по республике в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области создан общественный фонд деловых женщин «Сырғалым», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.





За короткое время своего открытия, представители клуба деловых женщин оказали психологическую помощь и юридическую консультацию более 20-ти женщинам.





Вместе с этим клуб с целью обновления преемственности поколений организовывает культурно-массовые мероприятия. В частности, бизнес-леди организовали акцию под названием «Әйелге сүйіспеншілікпен», где они наркыли стол инвалидам, малообеспечанным женщинам и вручили им подарки. Наряду с этим, 30-ти матерям в качестве подарка были выданы билеты на международную специализированную выставку EXPO-2017, которая пройдет в городе Астана.





Члены общественной организации сообщили, что данную акцию они организовали для того, чтобы подарить женское счастье и радость тем, кто испытал удары судьбы.





Цель общественного фонда «Сырғалым» – ликвидировать гендерный разрыв по ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, защита собственного здоровья, планирование семьи, защита прав и интересов женщин и матерей, помощь в духовном и интеллектуальном развитии, формирование позитивной модели семейной жизни, улучшение духовных и моральных ценностей общества, а также воспитание подрастающего поколения.



