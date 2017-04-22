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В Астане принялись чинить "выпавшие под носом" Президента плитки

22 апреля 2017, 12:29

Ранее, Глава государства раскритиковал работу акима.

В Астане начались работы по устранению разрушенных плиток около Акорды, передает Zakon.kz.

Ранее, Глава государства раскритиковал работу акима.

"Раз уж мы гостей принимаем, шею-то надо мыть, желательно. Посмотрите фасады наших некоторых домов. Прямо у Президента "под носом" все эти плитки выпали, никому дела нет", -сказал Н.Назарбаев.



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