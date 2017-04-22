В Актюбинской области принимаются все меры для выполнения поручений Главы государства

Итоги социально-экономического развития региона за 1 квартал 2017 года были озвучены в ходе расширенного совещания, которое прошло с участием акима области Бердыбека Сапарбаева, акимов районов, руководителей управлений, крупных предприятий региона, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.





Аким области отметил, что в 1 квартале текущего года были достигнуты все основные показатели социально-экономического развития области.





- Все показатели выше среднереспубликанского уровня. Для выполнения поручений Главы Государства, озвученных в ежегодном Послании, мы взяли на себя дополнительные обязательства. Для этого у нас есть все резервы. Мы должны предпринять все меры для того, чтобы выполнить задачи, которые перед нами ставит Президент, - сказал Бердыбек Сапарбаев.





В отчетном периоде наблюдается положительный рост по всем показателям. Так, объем промышленности составил 350,4 млрд тенге, наблюдается увеличение добычи руд цветных металлов на 12%, производства металлургической продукции на 52%, машиностроения на 74%, строительных материалов на 29%. Привлечено 43,5 млрд тенге инвестиций, объем строительных работ составил 14,9 млрд. тенге с ростом на 21,2% и вводом 133,7 тыс. кв. м жилья. Произведено сельскохозяйственной продукции на 24,5 млрд. тенге, создано 148 сельскохозяйственных кооперативов, в состав которых вошли 2 159 подсобных хозяйств. Рост розничного товарооборота составил 94,1 млрд тенге. Инфляция на 1 апреля т.г. сложилась на уровне 102,7%, согласно Плану мероприятий по сдерживанию инфляционных процессов ежедневно проводится мониторинг цен по субъектам предпринимательства, в т.ч. на рынках города и районов области.





Ведется постоянная работа по увеличению доли экономики региона в ВВП страны, обрабатывающей промышленности в структуре ВРП, обеспечению производства высококачественной и экспортоориентированной сельскохозяйственной продукции, улучшению качества автодорог и другим вопросам. Для решения этих и других не менее важных задач принят областной План мероприятий, в котором перед госорганами, крупными предприятиями, сельхозформированиями и субъектами торговли, поставлены задачи по наращиванию темпов производства продукции, выполнению работ и оказанию услуг.





Руководство области считает необходимым активизировать работу по реализации проектов ГЧП, максимальному использованию возможностей индустриальной зоны, реанимации и запуску простаивающих предприятий.





Приняты меры и по решению одной из важнейших задач, которые ставит Президент перед регионами: в ближайшие 5 лет предприятиями области будет проведена технологическая модернизация на сумму 400 млрд.тг.





Кроме того, в текущем году особое внимание будет уделено повышению доли малого и среднего бизнеса в ВРП до 25%, увеличению количества действующих субъектов МСБ до 52,4 тыс. единиц, реализации программы «ДКБ-2020». В настоящее время, результаты работы в этих направлениях достаточно высоки. Так, объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг субъектами МСБ составил 662,1 млрд. тенге, по темпу роста количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства область занимает второе после г. Алматы, а по индексу физического объема выпуска продукции субъектами МСП - 1 место в Казахстане.





- Все планы, которые нами приняты, должны быть выполнены. Необходимо работать с каждым простаивающим предприятием точечно, помочь им с поиском местных инвесторов. Следует усилить работу по развитию малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, созданию сельскохозяйственных кооперативов, реализации «Дорожной карты бизнеса». В целом, c учетом нашего потенциала нужно активизировать работу по социально-экономическому развитию региона, чтобы по итогам года мы смогли достичь запланированных показателей, - поручил аким области Бердыбек Сапарбаев.









Фото: Пресс-служба акима области



