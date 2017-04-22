КНДР заявила, что не боится войны

"Несгибаемое желание КНДР – пойти до конца, если США намерены продолжать свою конфронтационную политику. Армия КНДР уже четко обозначила, что ее контрмеры будут включать внезапные упреждающие удары и другие методы", — отмечается в сообщении.





В заявлении подчеркивается, что Пхеньян ответит "всеобщей войной на тотальную войну", "ядерными ударами на ядерную войну", но обязательно одержит победу в этом "смертельно опасном противостоянии". "КНДР является миролюбивым социалистическим государством, но не боится войны и не пытается ее избежать", — добавили северокорейские дипломаты.