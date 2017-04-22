В ЮКО за неделю по обязательному социальному медицинскому страхованию зарегистрировались более 140 тысяч человек

За последние две недели специалисты обошли дома и провели встречу с более 500 тыс. жителями, в ходе которого каждому разъяснили о необходимости зарегистрироваться в поликлинике по выбору или ближе к своему местожительству.

В Южно-Казахстанской области в рамках акции «Прикрепись в поликлинике – определи свой статус в системе ОСМС!» за неделю зарегистрировались более 140 тыс. человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.





Массовая регистрация по обязательному социальному медицинскому страхованию в поликлинике было достигнута в результате разъяснительных работ сотрудников здравоохранения.





За последние две недели специалисты обошли дома и провели встречу с более 500 тыс. жителями, в ходе которого каждому разъяснили о необходимости зарегистрироваться в поликлинике по выбору или ближе к своему местожительству. Стоит отметить, что разъяснительные работы будут продолжены и в дальнейшем.





Поэтому с 1 июля текущего года, каждый гражданин обязан оплатить взнос в фонд страхования. В случае невыплаты взноса, государство гарантирует только получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В рамках данной акции заместитель акима области Бауыржан Жамалов посетил Шымкентскую городскую поликлинику №3, где определил свой статус. Наряду с этим, он ознакомился с работой поликлиники и призвал всех южноказахстанцев прикрепиться в поликлинике и определить свой статус до 31 июня текущего года.





«До этого я проживал в городе Алматы. Сейчас в связи с переездом по службе в город Шымкент, я без каких-либо сложностей прикрепился к данной поликлинике. Как вы видите здесь созданы все условия. В стране со следующего года внедряется закон об обязательном социальном медицинском страховании. В связи с чем, очень важно определение статуса каждого казахстанца. С этой целью с 5 апреля в стране идет акция «Прикрепляйся к поликлинике, и определи свой статус».Пользуясь случаем, призываю всех южноказахстанцев прикрепиться в поликлинике по выбору», – сказал Б.Жамалов.



