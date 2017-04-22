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В Карагандинскую область прибыл «Зеленый Караван»

22 апреля 2017, 13:08

Вся продукция реализована по ценам на 15% ниже рыночных.

В рамках оперативных мер по недопущению необоснованного роста цен на продукты питания в Карагандинскую область прибыл «Зеленый Караван», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УВП Карагандинской области.

Поставка плодоовощной продукциииз Жамбылской области и Республики Кыргызстан организована по поручению акима региона.
Первая ярмарка состоялась сегодня в микрорайоне Степной - 1.

На ярмарке реализовано 60 тонн сельскохозяйственных товаров. В том числе: 25 тонн картофеля, 15 тонн моркови, 5 тонн свеклы, 10 тонн капусты и 5 тонн лука.

Вся продукция реализована по ценам на 15% ниже рыночных.

Покупатели остались довольны ценами и качеством продукции.

В дальнейшем такие ярмарки планируется проводить еженедельно. Продажа плодоовощной продукции также будет осуществляться через социальные ряды торговыхобъектов, социальные павильоны.

Объем товаров при необходимости будет увеличен.




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