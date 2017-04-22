Вся продукция реализована по ценам на 15% ниже рыночных.

В рамках оперативных мер по недопущению необоснованного роста цен на продукты питания в Карагандинскую область прибыл «Зеленый Караван», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УВП Карагандинской области.





Поставка плодоовощной продукциииз Жамбылской области и Республики Кыргызстан организована по поручению акима региона.

Первая ярмарка состоялась сегодня в микрорайоне Степной - 1.





На ярмарке реализовано 60 тонн сельскохозяйственных товаров. В том числе: 25 тонн картофеля, 15 тонн моркови, 5 тонн свеклы, 10 тонн капусты и 5 тонн лука.





Вся продукция реализована по ценам на 15% ниже рыночных.





Покупатели остались довольны ценами и качеством продукции.





В дальнейшем такие ярмарки планируется проводить еженедельно. Продажа плодоовощной продукции также будет осуществляться через социальные ряды торговыхобъектов, социальные павильоны.





Объем товаров при необходимости будет увеличен.







