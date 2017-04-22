Многие согласны с тем, что я выиграл бой у Головкина - Джейкобс

Американский средневес Дэниэл Джейкобс по-прежнему не согласен с поражением от чемпиона мира WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина, передает Vesti.kz.





"Мы не приняли поражения в том бою. Думаю, я сделал большое заявление. Многие фанаты теперь хотят следить за мной, так как поняли, что у меня есть все необходимое, чтобы быть одним из лучших в мире. Многие согласны, что я даже выиграл бой.





У меня еще будут большие бои, допустим, с "Канело", Чавесом и остальными бойцами среднего веса", - приводит слова Джейкобса "Чемпионат" со ссылкой на CBS Sports.





Напомним, что поединок Головкина и Джейкобса прошел 19 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Решением судей победу одержал казахстанский боксер. Свой следующий бой GGG может провести осенью. Сообщается, что его соперником, вероятнее всего, станет мексиканец Сауль "Канело" Альварес.





Фото: sport.bigmir.net



