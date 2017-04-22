Гонщик «Астаны» Микеле Скарпони погиб в ДТП

Итальянский велогонщик Микеле Скарпони из казахстанской команды «Астаны» погиб в ДТП, сообщает РБК





Спортсмена во время тренировки сбил грузовик.





Победитель велогонки «Джиро д'Италия» в 2011 году Микеле Скарпони, выступающий за казахстанскую команду «Астаны», столкнулся с грузовиком во время тренировки в Филоттрано. Авария произошла утром в субботу, 22 апреля, сообщает La Gazzetta dello Sport.





Через несколько минут на место происшествия прибыла машина скорой помощи. Также из больницы в Анконе вылетел вертолет. Врачи зафиксировали смерть 37-летнего спортсмена.





В 2011 году на «Джиро д'Италия» Скарпони занял второе место в общем зачете, уступив только Альберто Контадору. После дисквалификации испанца, обвиненного в употреблении допинга, итальянец был объявление победителем многодневки.

Лучшим результатом Скарпони на «Тур де Франс» было 24-е место в 2012 году, когда он считался одним из фаворитов многодневки. На «Вуэльте» итальянец дважды финишировал 11-м — в 2005 и 2016 гг.

Помимо «Джиро д'Италия»-2011 Скарпони выиграл еще несколько многодневных гонок. Он финишировал первым в общем зачете «Велогонку мира» в 2004 году, «Неделю Коппи и Бартали» в 2007-м, гонку «Тиррено — Адриатико» в 2009-м, «Неделю Ломбардии» в 2010-м и «Вуэльту Каталонии» в 2011-м.



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