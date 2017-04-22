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Киркорова обвиняли в смерти человека после концерта в казино Трампа

22 апреля 2017, 15:48

Родственники погибшего инициировали судебные разбирательства.

Российского певца Филиппа Киркорова обвиняли в США в причинении смертельной травмы пожилому охраннику концерта. По данным СМИ, дело рассматривалось в суде штата Нью-Джерси, сообщает МК.ru.

Согласно материалам дела, которые стали доступны редакции портала Life, речь идет о событиях еще 2004 года, когда Киркоров выступал с концертами в Атлантик-Сити. Обвинение утверждало, что артист, выступив на сцене казино Trump Taj Mahal, принадлежащем Дональду Трампу, спускаясь по лестнице к зрителям грубо оттолкнул 70-летнего охранника Томаса Роджерса. Тот упал, ударился головой, был госпитализирован, потом долгое время страдал от головных болей и скончался в 2009 году. Его родственники и инициировали судебное разбирательство в суде штата Нью-Джерси.

Как говорится в публикации, сам Киркоров во время судебного процесса пояснил, что из-за яркого света просто не увидел охранника на лестнице и поэтому столкнулся с ним. Однако коллеги Роджерса утверждали, что певец сначала схватил охранника, а затем толкнул, то есть сделал это уже намеренно.

В документах суда также отмечалось, что российская звезда не попытался поднять упавшего человека, "стоял и смеялся", а потом продолжил выступление.

В сентябре 2009 года суд вынес постановление, что Киркоров частично виновен в трагическом случае с Роджерсом, но что и охранник допустил ошибку, нарушив инструктаж о правилах работы на концерте. 10 сентября 2009 года суд присяжных вынес вердикт, что певец не совершал нападения и не наносил побоев охраннику, а также установив в характере инцидента "51% халатности у Роджерса и 49% у Киркорова".

Семья охранника подала апелляцию, но суд второй инстанции, хотя и заявил о ряде ошибок во время первого рассмотрения дела, оставил решение без изменения.

Фото: Лилия Шарловская

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