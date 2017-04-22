Аким СКО Кумар Аксакалов лично участвовал в устранении последствий паводка

В беседе с жителями Рузаевки глава региона подчеркнул, что выездной субботник инициирован для того, чтобы поддержать рузаевцев.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов приехал в село Рузаевка района им.Г.Мусрепова, чтобы принять участие в субботнике. Вместе с главой региона устранять последствия паводка и благоустраивать село прибыли депутаты областного маслихата, представители партии «Нур отан», активисты молодежных организаций, а также жители села Новоишимское, сообщает Zakon.kz.





Аким области посетил каждый дом, который пострадал от стихии, побеседовал с хозяевами и вместе с сельчанами участвовал в разборе помещений. В беседе с жителями Рузаевки глава региона подчеркнул, что выездной субботник инициирован для того, чтобы поддержать рузаевцев.





«И в радости, и в период какой-то беды, мы всегда оказываем друг другу помощь. На основе нашего единства, мы можем всегда все наши вопросы решить. Комиссия, которая была специально создана, завершила свою работу. Во вторник мы получим точные данные. Как мы обещали в прошлый раз, когда встречались с людьми, в течение месяца всю необходимую помощь окажем», - отметил Кумар Аксакалов.





Также глава региона проинформировал о текущей ситуации.





«В целом по области обстановка стабильная. Мы наблюдаем понижение уровня воды в Сергеевском водохранилище. Районы Шал акына и Есильский - там уже ничего не угрожает населенным пунктам. Сегодня мы ждем воду в Кызылжарском районе и городе Петропавловске. Все необходимые меропрития проведены.Мы готовы к любому сценарию», - резюмировал аким области.





Пенсионерка Анна Симоненко в Рузаевке живет уже более 50 лет. По ее словам, такого паводка здесь никогда не было.





«Я старше всех на этой улице. Дети в России, но я уезжать не собираюсь. Родина здесь, всю жизнь здесь прожила, люди у нас хорошие, дружные. Все пришли помогать. Я и не ожидала, что будет такое. Дай Бог еще долго здесь проживу. Спасибо за эту поддержку. Я бы сама ничего не смогла сделать», - сказала Анна Ивановна.





Далее аким области посетил врачебную амбулаторию, поинтересовался наличием медикаментов и отметил, что следует внимательно отнестись к самочувствию жителей, чье имущество пострадало от большой воды.





«Были несерьезные травмы – на гвоздь наступили, у кого-то было переохлаждение, но это все мы решили сразу, вовремя. Сейчас постстрессовый синдром, сердце у кого-то болит. Медикаменты у нас есть, все работает – компьютеры, аппаратура», - рассказал заведующий Рузаевского отделения ЦРБ Виталий Чичкань.





Необходимо отметить, что в село бесперебойно прибывают машины с гуманитарной помощью. В этот раз депутаты областного маслихата привезли сельчанам бытовую технику, продукты питания, строительные материалы, вещи и канцелярские товары.











