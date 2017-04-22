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Ерлан Карин: Решение о создании комиссии говорит о нацеленности на результат

22 апреля 2017, 15:59

Политолог считает, что такое решение Нурсултана Назарбаева говорит о значимости и статусе обсуждаемых в рамках статьи вопросов и проблем.

Казахстанский политолог Ерлан Карин прокомментировал создание национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК, передает МИА «Казинформ».

По его мнению, само решение о создании комиссии говорит о нацеленности на результат по выдвинутым идеям и инициативам в статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

«Если посмотреть на предыдущий опыт действий и шагов, мы увидим, что национальные комиссии создаются достаточно редко. Они не создаются по каждому поводу, а только по особо важным вопросам стратегического плана, которые требуют широкого обсуждения, участия всех заинтересованных сторон: госорганов, общественных структур и так далее. Например, каждый год Президент выступает с обращением, где определяет приоритеты развития страны. И после Послания у нас не создаются комиссии. Как правило, Правительство принимает план мероприятий по его реализации. Последние комиссии, например, были созданы по Плану нации «100 конкретных шагов» и вопросам политической модернизации», - поделился Карин.

Политолог считает, что такое решение Нурсултана Назарбаева говорит о значимости и статусе обсуждаемых в рамках статьи вопросов и проблем.

И не случайно нацкомиссию возглавил руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков, что подчеркивает высокий политический статус этой структуры.

Фигура Адильбека Джаксыбекова ассоциируется с сильным и эффективным политическим менеджером. Ранее он руководил работой нацкомиссии по политической модернизации. Ерлан Карин подчеркнул, что эта комиссия достаточно эффективно отработала и была высоко оценена.

«То есть возлагается такой же уровень и такой же круг задач, как и при политической модернизации (...) Комиссии предстоит серьезная кропотливая работа. Власти сейчас сформулировали совершенно новую повестку. Я думаю, что в скором времени, может быть, уже со следующей недели национальная комиссия начнет свою работу», - добавил Ерлан Карин.

Напомним, 19 апреля Президент РК подписал указ о создании нацкомиссии. В ее состав вошли акимы, министры, члены Ассамблеи народа Казахстана, депутаты, руководители СМИ, в том числе и Ерлан Карин как председатель правления телерадиокорпорации «Казахстан».

Фото: МИА "Казинформ"



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