Ерлан Карин: Решение о создании комиссии говорит о нацеленности на результат

Политолог считает, что такое решение Нурсултана Назарбаева говорит о значимости и статусе обсуждаемых в рамках статьи вопросов и проблем.

Казахстанский политолог Ерлан Карин прокомментировал создание национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК, передает МИА «Казинформ»





По его мнению, само решение о создании комиссии говорит о нацеленности на результат по выдвинутым идеям и инициативам в статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





«Если посмотреть на предыдущий опыт действий и шагов, мы увидим, что национальные комиссии создаются достаточно редко. Они не создаются по каждому поводу, а только по особо важным вопросам стратегического плана, которые требуют широкого обсуждения, участия всех заинтересованных сторон: госорганов, общественных структур и так далее. Например, каждый год Президент выступает с обращением, где определяет приоритеты развития страны. И после Послания у нас не создаются комиссии. Как правило, Правительство принимает план мероприятий по его реализации. Последние комиссии, например, были созданы по Плану нации «100 конкретных шагов» и вопросам политической модернизации», - поделился Карин.



