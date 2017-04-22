Уходим или остаемся: взгляды кандидатов в президенты Франции на политику

Дружить или соперничать с Россией, оставаться ли в ЕС и НАТО, считать ли Крым российским и как дальше действовать в Сирии — в воскресенье жителям Франции предстоит сделать непростой выбор.

В стране пройдет первый тур выборов президента Франции, в ходе которого жители страны должны будут определиться, политика какого кандидата, в том числе и в международной сфере, подходит для будущего страны. РИА Новости представляет описание позиций основных кандидатов на пост главы государства по ключевым вопросам внешнеполитической повестки дня.





Союзы, альянсы, евроатлантическая солидарность





По мнению ряда наблюдателей, на кону предстоящих президентских выборов фактически стоит будущее не только самой Франции, но, возможно, и всего Евросоюза.





В случае победы на выборах Ле Пен намерена инициировать референдум по выходу страны из ЕС (Frexit). Она выступает за восстановление национальных границ, выход из шенгенского пространства и из военного командования НАТО. При этом Ле Пен — сторонница многополярного мира, место в котором есть и для Франции, и для США, и для России.





Но возможная победа лидера Нацфронта на предстоящих выборах не пугает Еврокомиссию, в том числе потому, что Евросоюз, по мнению главы ЕК Жан-Клода Юнкера, достаточно силен, чтобы выжить даже в случае триумфа евроскептиков.





Меланшон хочет вывести Францию из НАТО, говоря о том, что это военный альянс, созданный в годы "холодной войны", а потому условия там диктуют США. Он обещал отозвать подпись Парижа под решением Североатлантического альянса о размещении элементов ЕвроПРО на территории Польши и созвать европейскую конференцию по безопасности, чтобы посредством дипломатических переговоров обсуждать проблемы укрепления мира на континенте. Помимо этого его планах — переориентировать внешнюю политику на ООН — "единственную организацию, в которой представлены все нации", а G8 и G20 называет "клубами для богатых".





Кандидат на пост президента Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон — убежденный сторонник евроинтеграции, и считает своим приоритетом защиту интересов Евросоюза и его граждан, особенно после выхода Великобритании из состава ЕС.





Россия





Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен многократно заявляла, что намерена наладить отношения с Россией так, чтобы Европа "могла смотреть в спокойное будущее". Она назвала санкции Запада против РФ "бестолковыми", а также признала воссоединение Крыма с Россией.





В свою очередь, кандидат на пост президента Франции от правоцентристской партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон считает, что "бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет", хоть и полагает, что присоединение полуострова прошло с нарушением международного права. Он, как и лидер Нацфронта, пообещал в случае своего избрания сделать все возможное для снятия санкций с России.





Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон тоже считает, что с Россией надо вести диалог, но позиция его куда жестче, чем у соперников, которые, по его мнению, "очарованы Владимиром Путиным". Бывший министр не намерен сильно сближаться с Россией и считает, что историческим союзником Франции является США.





Кандидат в президенты Франции от крайне левых, лидер движения "Непокорившаяся Франция" и евродепутат Жан-Люк Меланшон считает, что Россия для Франции является стратегическим партнером.





Одна из ключевых тем в отношениях с Россией — совместное противодействие международному терроризму, вопрос борьбы с которым занимает важное место в программах кандидатов. Угроза терактов во Франции в последнее время стала частью повседневной жизни, и кандидаты понимают, что без взаимодействия, в том числе, с Россией одержать победу над террористической группировкой ИГ* не удастся.





США и Сирия





Недавний ракетный удар по сирийской военной базе Шайрат, ставший ответом США на утверждения о химической атаке в Хан-Шейхуне, повлиял на позиции некоторых кандидатов в отношении Вашингтона.





Ранее Ле Пен неоднократно заявляла о своей поддержке президента США Дональда Трампа, о готовности сформировать союз с РФ и США, и даже о том, что она намерена "сделать Францию снова великой" — по аналогии с лозунгом американского президента "Сделаем Америку снова великой".





Но удар по базе Шайрат, осуществленный в нарушение международного права и без предварительного расследования событий в Хан-Шейхуне, Ле Пен решительно осудила. Позднее в штабе лидера Нацфронта выразили сожаление, что США продолжают проводить политику вмешательства и после прихода к власти Дональда Трампа.





Не поддержал удар по базе и Меланшон, осудивший Олланда и Меркель за поддержку Трампа, получившего "право единолично бомбить, кого он хочет и когда он хочет".





Фийон, в свою очередь, заявил, что может понять действия США в Сирии, но предостерег от конфронтации Запада с РФ и Ираном. Он выступил с инициативой по созданию широкой международной коалиции, в том числе с участием России и США, чтобы уничтожить ИГ*.





Макрон, в отличие от своих соперников, выразил одобрение в отношении удара США по сирийской авиабазе. Экс-министр экономики также заявил, что если будет доказан факт применения химоружия в Сирии, он потребует, "в частности, от России — союзника Башара Асада, предоставить гарантии уничтожения запасов химического оружия".





* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в Казахстане.



