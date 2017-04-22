В Караганде проводится научная конференция, приуроченная к 350-летию Казыбек би

В работе конференции примут участие ученые литературоведы, лингвисты, историки, имена которых широко известны в республике и общественные деятели в области языка, а также представители местных исполнительных органов.

Областное управление по развитию языков при поддержке Карагандинского областного акимата проводит республиканскую научно-практическую конференцию «Ұлттық руханият және Қаздауысты Қазыбек би мұрасы», приуроченную к 350-летию со дня рождения видного представителя в истории Казахстана Каздауысты Казыбек би.

В работе конференции примут участие ученые литературоведы, лингвисты, историки, имена которых широко известны в республике и общественные деятели в области языка, а также представители местных исполнительных органов.





Из регионов области и республики поступило свыше 120-ти материалов, из них 76 научные статьи были включены в сборник материалов.





Перед началом работы конференции пройдет возложение цветов к памятнику Каздауысты Казыбек би.





В ходе пленарного заседания с докладом выступят – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор Нурлан Орынбасарович Дулатбеков «Қаздауысты Қазыбек би және билер соты», доктор филологических наук, профессор Серик Ныгметоллаевич Негимов «Қазақ мәдениеті тарихындағы Қаздауысты Қазыбек би тұлғасы», доктор исторических наук, профессор Жамбыл Омарович Артыкбаев «Қазақ хандығының басқару жүйесі және Қаздауысты Қазыбек би», доктор филологических наук, профессор Жантас Алтаевич Жакыпов «Қаздауысты Қазыбек би сөзінің күші (тіл суггестиясын пайымдау)», доктор филологических наук, профессор Сагымбай Ботпаевич Жумагулов «Қазақ би-шешендер мұрасының зерттелуі», доктор филологических наук, профессор Берик Серикбаевич Рахимов«Қаздауысты Қазыбек бидің шешендік өнер шежіресі», общественный деятель Мурат Шауенович Нуракышев«Ұлыс биі Қаздауысты Қазыбек және Арқада қалыптасқан билік жүйесі».





После завершения пленарного заседания работа конференции продолжится по трем секциям. Модераторами секций определены: «Билер философиясы: ұлт дүниетанымы мен руханияты» (Философия биев: мировозрение и духовный мир нации)– доцент Карагандинского государственного университета имени Е.Букетова, кандидат филологических наук Камшат Аманбаевна Төлеубаева,«Шешендік өнер және тіл мәселесі» (Ораторское исскуство и проблема языка) – доцент Карагандинского государственного университета имени Е.Букетова, Отличник образования Республики Казахстан Жанбырбай Ахметович Кагазбаев, также, «Қаздауысты Қазыбек бидің мемлекет пен құқық тарихындағы орны» (Значимость Каз дауысты Казыбек би в истории государства и права)– историк, заместитель директора Карагандинского областного музея изобразительного искусства Темиргали Тлеубекович Аршабеков.