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Казахстанцы откликнулись на просьбу о помощи школьницы из Актобе

22 апреля 2017, 16:52

В результате потопа дом Маххабат получил значительные повреждения.

Казахстанцы готовы помочь школьнице из Актобе, выступившей с эмоциональным обращением к властям. Об этом на своей странице в Facebook написал Кайрат Кудайберген, передает Zakon.kz.

"Мы с друзьями хотим помочь и сделать капитальный ремонт дома, который пострадал после потопа. Если по техническим причинам это будет невозможно, то готовы построить новый дом для них. К сожалению у нас нет возможности помочь всем, но думаю если всем объединиться то можно сделать многое, как говорится с миру по нитке", - написал он.

По его словам, он с друзьями попытался найти семью пострадавших.

"Мы пытались найти эту семью сами, но у нас не получилось, поэтому просим помощи у вас дорогие друзья! По источникам маму Махаббат (девочка на фото) зовут Тургангуль Ешимова из поселка Махамбетовка. Если кто-то владеет информацией об этой пострадавшей семье, прошу позвонить на номер моего братишки 8701 613 33 33 (Гафиз)", - написал Кудайберген.

Напомним, обращение 10-летней школьницы растрогало казахстанцев. В результате потопа дом Маххабат получил значительные повреждения. Школьница очень расстроилась, что осталась без учебников и школьной формы.

"Все мои книги остались дома. Теперь они пропали. Куда смотрят власти? Книги не вернули. Мой папа в очереди столько лет, а толку? Все вещи остались там. Я переживала за учебу, а теперь остались без дома. Почему говорите, чтобы мы тут жили? С таким трудом мы все это построили", - рассказала девочка.

Фото: diapazon.kz.

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