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В Акорде состоялся турнир по быстрым шахматам

22 апреля 2017, 17:08

Победителем стал кандидат в мастера по шахматам, сотрудник Совета Безопасности Илья Шевелев.

В Акорде состоялся турнир по быстрым шахматам. Об этом на своей странице в Facebook написал Дармен Садвакасов, передает Zakon.kz.

"Всегда приятно увидеть бывших коллег и хороших знакомых. Сегодня у меня была такая прекрасная возможность - в Акорде, в главном здании страны, состоялся турнир по быстрым шахматам. Высокий статус турнира поддержал руководитель Канцелярии Администрации Президента Республики Казахстан Махмуд Базаркулович Касымбеков, который поприветствовал участников, а также подписал наградные грамоты для победителей", - написал Садвакасов.


По его словам, в турнире приняли участие 16 человек. Он проходил по швейцарской системе. Победителем стал кандидат в мастера по шахматам, сотрудник Совета Безопасности Илья Шевелев. Он набрал 6,5 очков из 7-ми возможных.


"Очевидно, что в Акорде по долгу службы высоко ценятся интеллектуальные способности сотрудников, а шахматы в этом плане - отличная игра, чтобы быть в форме. Для команды Академии шахмат Дармена Садвакасова было честью оказать необходимую техническую и судейскую поддержу в организации турнира. Хотел бы также поблагодарить организаторов за отличное дружеское мероприятие и поддержку развития шахмат", - отметил Садвакасов.



Фото: Facebook.

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