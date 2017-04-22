В Акорде состоялся турнир по быстрым шахматам. Об этом на своей Об этом на своей странице в Facebook написал Дармен Садвакасов, передает Zakon.kz





"Всегда приятно увидеть бывших коллег и хороших знакомых. Сегодня у меня была такая прекрасная возможность - в Акорде, в главном здании страны, состоялся турнир по быстрым шахматам. Высокий статус турнира поддержал руководитель Канцелярии Администрации Президента Республики Казахстан Махмуд Базаркулович Касымбеков, который поприветствовал участников, а также подписал наградные грамоты для победителей", - написал Садвакасов.









По его словам, в турнире приняли участие 16 человек. Он проходил по швейцарской системе. Победителем стал кандидат в мастера по шахматам, сотрудник Совета Безопасности Илья Шевелев. Он набрал 6,5 очков из 7-ми возможных.









"Очевидно, что в Акорде по долгу службы высоко ценятся интеллектуальные способности сотрудников, а шахматы в этом плане - отличная игра, чтобы быть в форме. Для команды Академии шахмат Дармена Садвакасова было честью оказать необходимую техническую и судейскую поддержу в организации турнира. Хотел бы также поблагодарить организаторов за отличное дружеское мероприятие и поддержку развития шахмат", - отметил Садвакасов.







