В Алматинской области дотла сгорела Газель
22 апреля 2017, 17:33
Автомобиль сгорел дотла, восстановлению не подлежит. К счастью, обошлось без пострадавших.
На Кульджинской трассе дотла сгорела Газель, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Водитель Газели ехал по трассе в сторону Алматы. По словам водителя, он только выехал из поселка Енбекши и услышал хлопок. Из под капота повалил черный дым. Водитель прижался к обочине и остановился. Выйдя из салона, он заметил, что подкапотное пространство уже охватило пламя. Проезжавшие мимо водители остановились и достали огнетушители. Побороть огонь своими силами у них не удалось. К слову, Газель была на газовом оборудовании. Пламя было настолько сильным, что выплавило свинец из аккумулятора. Прибывшие пожарные потушили пламя.
Автомобиль сгорел дотла, восстановлению не подлежит. К счастью, обошлось без пострадавших.
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