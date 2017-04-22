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В Алматинской области дотла сгорела Газель

22 апреля 2017, 17:33

Автомобиль сгорел дотла, восстановлению не подлежит. К счастью, обошлось без пострадавших.

На Кульджинской трассе дотла сгорела Газель, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель Газели ехал по трассе в сторону Алматы. По словам водителя, он только выехал из поселка Енбекши и услышал хлопок. Из под капота повалил черный дым. Водитель прижался к обочине и остановился. Выйдя из салона, он заметил, что подкапотное пространство уже охватило пламя. Проезжавшие мимо водители остановились и достали огнетушители. Побороть огонь своими силами у них не удалось. К слову, Газель была на газовом оборудовании. Пламя было настолько сильным, что выплавило свинец из аккумулятора. Прибывшие пожарные потушили пламя.

Автомобиль сгорел дотла, восстановлению не подлежит. К счастью, обошлось без пострадавших.




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