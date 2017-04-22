В Алматинской области дотла сгорела Газель

На Кульджинской трассе дотла сгорела Газель, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Водитель Газели ехал по трассе в сторону Алматы. По словам водителя, он только выехал из поселка Енбекши и услышал хлопок. Из под капота повалил черный дым. Водитель прижался к обочине и остановился. Выйдя из салона, он заметил, что подкапотное пространство уже охватило пламя. Проезжавшие мимо водители остановились и достали огнетушители. Побороть огонь своими силами у них не удалось. К слову, Газель была на газовом оборудовании. Пламя было настолько сильным, что выплавило свинец из аккумулятора. Прибывшие пожарные потушили пламя.





Автомобиль сгорел дотла, восстановлению не подлежит. К счастью, обошлось без пострадавших.











