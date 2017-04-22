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American Airlines уволила сотрудника, ударившего женщину коляской

22 апреля 2017, 18:32

Пассажиру рейса удалось запечатлеть лишь обстановку на борту самолета уже после инцидента, сам же момент удара на видео не попал.

Авиакомпания American Airlines отстранила от работы бортпроводника, после того как он, по словам пассажиров, коляской ударил женщину, севшую на рейс с ребенком. Об этом сообщает телеканал ABC, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу, когда женщина поднялась на борт самолета, который должен был вылететь из Сан-Франциско в Даллас. Один из пассажиров опубликовал видео в социальной сети Facebook, сопроводив видеозапись комментарием: "Боже мой, бортпроводник во время моего рейса взял коляску у дамы, ударил ее, едва не попав по ребенку".

Пассажиру рейса удалось запечатлеть лишь обстановку на борту самолета уже после инцидента, сам же момент удара на видео не попал. Атмосфера в кабине самолета накалилась еще сильнее, когда на защиту женщины встал мужчина, начавший словесную перепалку с бортпроводником.

"Эй, приятель, попробуй сделать то же со мной, и ты будешь лежать", — сказал мужчина, обратившись к проводнику. Последний посоветовал не вмешиваться в дело, с обстоятельствами которого он не знаком.

Авиакомпания сообщила, что проводит расследование. Представитель American Airlines Лесли Скотт сообщила, что инцидент произошел из-за спора, можно ли женщине пронести с собой коляску на борт.


Фото: AP Photo / PRNewsFoto/American Airlines.

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