Ученые выяснили, чем опасно белое вино для женщин
22 апреля 2017, 18:44
Так, употребление более пяти стаканов белого вина в неделю повышает риск развития заболевания розацеа на 49 процентов, а трех стаканов – на 14 процентов, установили ученые.
Группа американских и китайских ученых обнаружила, что женщины, употребляющие белое вино или ликеры, чаще страдают от проблем с кожей лица. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Journal of the American Academy of Dermatology, передает РИА Новости.
Как установили дерматологи из Университета Брауна, у женщин, которые пьют такой алкоголь, чаще встречается розацеа – заболевание, характеризующееся раздражением и покраснением кожи лица, а также высыпаниями ярко-розового цвета.
Дерматологи проанализировали данные о состоянии здоровья около 83 тысяч женщин и количества потребляемого ими алкоголя в период с 1991 по 2005 годы. Выяснилось, что почти 5000 респондентов страдают от розацеа.
Так, употребление более пяти стаканов белого вина в неделю повышает риск развития этого заболевания на 49 процентов, а трех стаканов – на 14 процентов, установили ученые.
С точки зрения ученых, такую взаимосвязь можно объяснить тем, что потребление белого вина ослабляет иммунную систему и расширяет сосуды. Это в свою очередь ведет к покраснениям и способствует развитию заболевания. При этом, в отличие от красного вина, в белом не содержится веществ, обладающих противовоспалительными свойствами, отмечают ученые.
Фото: ria.ru.
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