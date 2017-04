Ученые выяснили, чем опасно белое вино для женщин

Группа американских и китайских ученых обнаружила, что женщины, употребляющие белое вино или ликеры, чаще страдают от проблем с кожей лица.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Journal of the American Academy of Dermatology, передает РИА Новости