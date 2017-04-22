На Канарских островах паром со 140 пассажирами врезался в пристань

На Канарских островах паром, шедший по маршруту остров Гран-Канария — Тенерифе, врезался в пристань вскоре после выхода из гавани столицы острова Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Об этом сообщает Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание La Vanguardia.





Авария произошла в пятницу, 21 апреля, в 20:30 по местному времени (22 апреля, 01:30 аст). Сообщается, что у парома, на борту которого было 140 пассажиров, отказала электрика, которая не смогла запустить двигатели. В результате судно начало двигаться по течению, которое вынесло его к пирсу.





В результате столкновения некоторые пассажиры получили незначительные травмы, сам паром получил серьезные повреждения. Также произошло разрушение пирса.





Компания — владелец парома предоставила всем пассажирам места в отелях города до тех пор, пока им не подготовят новое судно. На месте ЧП работают спецслужбы для устранения последствий происшествия.





ASI SE PRODUJO EL ACCIDENTE EN EL MUELLE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. pic.twitter.com/3yP1l2Uijr — EmergCAN (@EmergCAN1) 21 апреля 2017 г.



