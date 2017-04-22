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Американец воткнул нож в глаз соседу по хостелу в Петербурге

22 апреля 2017, 19:40

Американец сообщил стражам порядка, что в Петербург он приехал 2 апреля с целью найти работу и остаться жить в России.

Американец японского происхождения может стать фигурантом уголовного дела в России за то, что воткнул нож в глаз соседу по хостелу. Об этом пишет «Фонтантка».

Инцидент произошел вечером 20 апреля в одном из хостелов Санкт-Петербурга на Казанской улице. 27-летний гражданин США и приезжий из Таджикистана поссорились, и в ходе драки американец ударил ножом в глаз своего оппонента.

По данным Piter.tv, покалеченного мужчину в тяжелом состоянии доставили в Александровскую больницу, а американца — в отделение полиции.

Что стало причиной для ссоры, не уточняется. Правоохранительные органы города устанавливают детали происшествия. По данным «Фонтанки», возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Издание пишет, что американец сообщил стражам порядка, что в Петербург он приехал 2 апреля с целью найти работу и остаться жить в России.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости.

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