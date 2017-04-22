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В Сети опубликовали видео опасной езды на автомобиле

22 апреля 2017, 19:49

Судя по всему, действие происходит в Алматы

В сети появилась видеозапись с опасной ездой на автомобиле. Видео было опубликовано на странице "eap_kz" в Instagram, передает Zakon.kz.

На ролике видно, как двое молодых людей расположились на багажнике Mercedes. Судя по номерам автомобилей, это произошло в Алматы. Пользователи соцсети неодобрительно высказались о таком способе езды.


Фото: кадр из видео.

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