В Сети опубликовали видео опасной езды на автомобиле
22 апреля 2017, 19:49
Судя по всему, действие происходит в Алматы
В сети появилась видеозапись с опасной ездой на автомобиле. Видео было опубликовано на странице "eap_kz" в Instagram, передает Zakon.kz.
На ролике видно, как двое молодых людей расположились на багажнике Mercedes. Судя по номерам автомобилей, это произошло в Алматы. Пользователи соцсети неодобрительно высказались о таком способе езды.
Фото: кадр из видео.
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