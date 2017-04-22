Во Франции завершается подготовка к первому туру выборов президента

Последние приготовления к первому туру выборов президента Пятой республики завершаются на избирательных участках страны. Представители большинства из них уже сообщили о "полной готовности" к приему избирателей.





В Париже обстановка спокойная, но чувствуется напряженность после теракта, произошедшего в центре столицы. Как мог убедиться корреспондент ТАСС на месте, в центральных районах города жизнь идет своим чередом. Но при этом на улицах заметно усилены патрули сил безопасности. "Люди относятся с пониманием, особенно с учетом недавних событий в городе", - отметил в беседе с агентством сержант полиции на дежурстве у Лувра.





На Елисейских полях, где еще в четверг звучали выстрелы из автоматического оружия, оживленно, спокойно прогуливаются туристы, спешат по делам парижане. Но время от времени люди останавливаются у стихийно возникшего мемориала из цветов в память о сотруднике полиции, который был застрелен неподалеку от Триумфальной арки 39-летним французом арабского происхождения.

В знак символической акции протеста против насилия в отношении полицейских на улицы Парижа вышли сотрудницы правоохранительных органов. В митинге, который проходит в VII округе столицы, приняло участие около 200 женщин-полицейских.





Неопределившиеся избиратели





Главная тема всех бесед на террасах кафе - президентские выборы. "Я еще не определился, за кого буду голосовать, мне импонируют несколько кандидатов, - поделился в беседе с корреспондентом ТАСС Венсен Дюбре, преподаватель литературы в Сорбонне. - Жаль, что нынешняя президентская кампания во Франции была отмечена многочисленными скандалами, это подрывает доверие к политикам со стороны граждан. Не знаю, как сложатся выборы, но думаю, что первый тур может преподнести немало сюрпризов".





Он не единственный, кто еще до конца не определился со своим выбором. Как показывают многочисленные опросы общественного мнения, таких насчитывается порядка 25-30% среди французских избирателей.

Одним из факторов, подогревающих интригу первого тура, может стать относительно низкая для Франции явка на выборах. По данным социологов, в первом туре голосовать намерены менее 70% электората.

Подготовка к выборам





По данным МВД республики, всего на территории страны будут работать около 65 тыс. избирательных участков, 896 из них - в столице. Они откроются в 08:00 по парижскому времени (09:00 мск) и проработают до 19:00 (23:00 аст). В Тулузе и Монпелье участки закроются на час позже. Ожидается, что первые предварительные результаты голосования станут известны еще до полуночи.





Как сообщили корреспонденту ТАСС в мэрии Парижа, примерно на половине участков будут дежурить дополнительные сотрудники охраны. "Это делается из соображений безопасности, особенно после произошедшего в четверг трагического инцидента", - пояснили в секретариате градоначальницы Анн Идальго. Для этого были приглашены частные охранные фирмы: их представители будут дежурить непосредственно на входе избирательных участков, многие из которых будут оборудованы металлоискателями.





Всего в выборах президента Франции могут голосовать около 45 млн граждан республики. Кроме того, своим правом голоса могут воспользоваться и французы, проживающие или работающие за рубежом. Избирательные участки будут открыты в дипломатических представительствах республики. Стоит отметить, что изначально рассматривалась возможность проведения электронного голосования для французов за границей. Однако опять же из соображений безопасности - угрозы кибератак - было принято решение отказаться от этой идеи.





Голосование в континентальной Франции состоится в воскресенье, 23 апреля. Но в заморских территориях страны из-за разницы часовых поясов оно уже началось. Так, например, избирательные участки уже открылись на Сен-Пьере и Микелоне. В ближайшее время к ним присоединятся жители Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии.





В условиях повышенной безопасности





Франция подошла к первому туру президентских выборов в обстановке беспрецедентной террористической опасности. Голосование в этом году будет проходить в условиях действия режима чрезвычайного положения.





Французы будут опускать бюллетени в урны всего пять дней спустя после ареста в Марселе двух граждан страны, подозреваемых к подготовке нескольких терактов в дни выборов, и атаки в самом центре Париже - на Елисейских полях, в результате которой один полицейский погиб и двое ранены.

Как сообщил ранее премьер-министр Франции Бернар Казнёв, с целью обеспечения безопасности на период выборов выделяется более 50 тыс. полицейских и жандармов, также будут действовать 7 тыс. военных в рамках операции по патрулированию "Сантинель". В Париже на обеспечение безопасности будет выделено 12 тыс. полицейских и военных.





Франция затаила дыхание





Во Франции 22 апреля день тишины - в канун голосования кандидаты отдыхают от предвыборных баталий. Согласно французскому Избирательному кодексу, в этот день им запрещено проводить предвыборные митинги, давать интервью в СМИ. Французские телеканалы и радиостанции приглашают к себе в студии известных политологов, экспертов, политических обозревателей газет, которые расходятся в оценках президентской кампании.





Как показывают многочисленные опросы общественного мнения, в первом туре голосовать намерены менее 70% электората. Для Франции это является скромным показателем. Интрига подогревается большим числом до сих пор неопределившихся избирателей: каждый четвертый француз еще точно не знает, за кого отдаст свой голос.





Кандидаты первого тура





За выход во второй тур поборются 11 кандидатов. Фаворитами президентской гонки являются основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и представитель партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. В числе кандидатов "второго эшелона" - лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат правящей Социалистической партии Бенуа Амон, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер "Народного республиканского союза" Франсуа Асселино, кандидат от Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, кандидат от французских коммунистов Натали Арто, а также основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад и депутат Жан Лассаль.





Второй тур президентских выборов пройдет 7 мая.





Арина Лебедева, Сергей Щербаков.



