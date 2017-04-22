Девушка с разноцветной кожей добилась успеха в модельном бизнесе

Уроженка Ганы Энам Хейкинз, страдающая нарушением кожной пигментации, смогла стать моделью. Об этом пишет британское издание Daily Mail, передает РИА Новости.





По слова Энам, симптомы редкого заболевания витилиго проявились, когда ей было семь лет. Первые светлые пятна возникли на руках и со временем распространились по всему телу.





Публикация от Enam Vi (@enamvigh) Сен 11 2016 в 6:26 PDT





"Одноклассники боялись проходить мимо меня. Они думали, что я заразная", — утверждает девушка. Энам пыталась скрыть следы болезни, но она прогрессировала: "Я не могла ничего спрятать, все мое лицо было усыпано пятнами".





Публикация от Enam Vi (@enamvigh) Июл 2 2016 в 4:48 PDT





По окончании школы проблемы Энам не закончились: ей не везло в личной жизни, поскольку молодых людей отталкивала ее внешность. "Я была страшно угнетена, но пять лет назад я решила покончить с этим", — призналась девушка.





Публикация от Enam Vi (@enamvigh) Мар 6 2016 в 10:48 PST





Во время обучения в колледже Энам посетила конференцию по витилиго. Там на нее обратили внимание представители нескольких модельных агентств. Сегодня она регулярно снимается в модных журналах и имеет солидное портфолио. "Я хочу, чтобы в модной индустрии поняли, что вес, цвет кожи и внешность совсем не важны. Все могут заниматься тем, чем занимаюсь я", — считает Энам.



