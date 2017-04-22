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Димаш получил еще одну престижную премию в Китае

22 апреля 2017, 21:33

Еще одну престижную премию получил казахстанец Димаш Кудайбергенов в Китае, на этот раз за лучшее исполнение саундтрека.

Один из самых популярных телеканалов в Китае CCTV вручил казахстанскому певцу Димашу Кудайбергенову премию "Top Global Chinese Music" за исполнение саундтрека к новому китайскому фильму.

Эту новость в социальной сети сообщил отец музыканта Канат Айтбаев.

В начале апреля стало известно, что Димаш записал в Китае песню "Battle of Memories" к фильму, который выходит в прокат в конце этого месяца.

Димаш Кудайбергенов получил всемирную известность после участия в китайском музыкальном конкурсе I am a singer. Казахстанец занял в конкурсе второе место, по результатам голосования незначительно уступив победительнице шоу. Сейчас у Димаша миллионы поклонников по всей Азии.

Творчеством Димаша заинтересовалась франкоязычная певица Лара Фабиан, с которой они вместе выступят на большом шоу летом в казахстанской столице.

Во время участия в I am a singer Димаш получил престижную в Азии музыкальную премию Top Chinese Music Awards, так называемый "азиатский Грэмми", в номинации "Самый популярный певец в Азии".

В настоящее время Димаш находится в Китае, где участвует в гала-концертах. На следующий неделе планируется приезд певца в Астану.


Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: аккаунт продюсера Алпамыса Шаримова в соцсети.

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