Димаш получил еще одну престижную премию в Китае

Еще одну престижную премию получил казахстанец Димаш Кудайбергенов в Китае, на этот раз за лучшее исполнение саундтрека.

Один из самых популярных телеканалов в Китае CCTV вручил казахстанскому певцу Димашу Кудайбергенову премию "Top Global Chinese Music" за исполнение саундтрека к новому китайскому фильму.





Эту новость в социальной сети сообщил отец музыканта Канат Айтбаев.





В начале апреля стало известно, что Димаш записал в Китае песню "Battle of Memories" к фильму, который выходит в прокат в конце этого месяца.





Димаш Кудайбергенов получил всемирную известность после участия в китайском музыкальном конкурсе I am a singer. Казахстанец занял в конкурсе второе место, по результатам голосования незначительно уступив победительнице шоу. Сейчас у Димаша миллионы поклонников по всей Азии.





Творчеством Димаша заинтересовалась франкоязычная певица Лара Фабиан, с которой они вместе выступят на большом шоу летом в казахстанской столице.





Во время участия в I am a singer Димаш получил престижную в Азии музыкальную премию Top Chinese Music Awards, так называемый "азиатский Грэмми", в номинации "Самый популярный певец в Азии".





В настоящее время Димаш находится в Китае, где участвует в гала-концертах. На следующий неделе планируется приезд певца в Астану.





Публикация от ҚАНАТ ҚҰДАЙБЕРГЕНҰЛЫ АЙТБАЕВ (@kanat_sveta_aitbaevtar) Апр 22 2017 в 7:36 PDT







