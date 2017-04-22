В Акмолинской области есть средства на ликвидацию последствий паводка

По инициативе Акмолинской областной Ассамблеи народа Казахстана открыт специальный счет, на который все желающие могут перечислить добровольные пожертвования, которые будут направлены пострадавшим.

Этой весной в области подтоплению подверглись 12 районов. В большей степени пострадали Атбасарский и Сандыктауский районы. Исходя из ситуации, в данных регионах была объявлена чрезвычайная ситуация. На сегодня напряженная ситуация сохраняется и в Целиноградском районе. Об этом сообщил Депутат областного Маслихата, директор Сандыктауского лесхоза Баймышев Галымбек Касенович.





«Конечно, невозможно предугадать наперед какое ЧП произойдет или какой ущерб нанесет стихия. В каждом районе и городе области, как и в областном бюджете, имеется резерв денежных средств, предназначенный на неотложные затраты и случаи ЧС. И это позволяет незамедлительно организовать первую и так остро необходимую помощь пострадавшим людям. И в такие моменты грустно слышать в новостях информацию о том, что «В Акмолинской области кончились деньги на ликвидацию последствий паводка». Знаете, хочется сказать в такие моменты авторам подобных «горящих новостей» - даже если закончатся деньги в бюджете нашей области, то помощь со стороны акмолинцев, да и всех казахстанцев пострадавшим людям не закончится никогда!





С самого первого дня наступления стихии и до настоящего момента, местные исполнительные органы обходятся в основном собственными силами – организована эвакуация людей, при чем, ни один человек при этом не пострадал, нуждающиеся размещены во временных пунктах проживания, люди обеспечены горячим питанием и одеждой. Проведена огромная организационная работа - со всей области стянута необходимая техника, в круглосуточном режиме работают все службы: акиматы, ЧС, полиция, врачи, санитарно-эпидемиологическая служба и многие-многие другие неравнодушные люди, которые своим долгом считают находится в эти дни рядом с пострадавшими.





Чего только стоит история со спасением детей из школьного автобуса который потоком воды унесло в кювет. Тогда в считанные минуты находившимися неподалеку сотрудниками прокуратуры, ЧС, полиции и простыми людьми Сандыктауского района, оказавшимися неподалеку, дети были благополучно спасены.





Мы часто говорим, что надо воспитывать наших детей в духе казахстанского патриотизма. Случай с автобусом прекрасная возможность для наших СМИ принять участие в воспитании патриотизма, путем освещения действий простых граждан страны, которые рискуя своими жизнями, спасли жизни детей и женщин. Вот где простор для журналистского пера!





В продолжение разговора, хочу сказать, что полным ходом работают комиссии по оценке ущерба нанесенной стихией, в круглосуточном режиме практически во всех районах области работают оперативные штабы.





Прибывает помощь отовсюду - от партии «НурОтан», других политических сил страны, государственных организаций, предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей, Ассоциации деловых женщин, различных фондов и рядовых жителей нашей страны - продуктами питания, одеждой, питьевой водой, медикаментами и даже мебелью.





Не остались в стороне депутаты Сената и Мажилиса Парламента - атбасарцы не дадут соврать, на днях Балиева Загипа Яхьяевна сама, из своих рук раздавала помощь нуждающимся в Атбасаре. Невозможно просто всех назвать поименно. Министерство культуры и спорта, Академия госуправления, Управление Делами Президента и многие, многие другие центральные государственные органы выходили на связь и помогали. Большое всем спасибо и низкий Вам поклон!





По инициативе Акмолинской областной Ассамблеи народа Казахстана открыт специальный счет, на который все желающие могут перечислить добровольные пожертвования, которые будут направлены пострадавшим.





На сегодня акиматами и специально созданными комиссиями принимаются заявления от пострадавших граждан, ведутся расчеты о сумме понесенного ущерба. Данные заявления и расчеты будут рассмотрены в соответствии с бюджетным законодательством. Далее, согласно ходатайств комиссий и местных исполнительных органов на эти нужды будет направлен резерв акимаАкмолинской области.





Конечно, мы понимаем, что десятки семей остались без крова над головой. Если областной финансовый резерв не будет достаточным для решения возникших проблем, будьте уверены дорогие «злопыхатели из горящих новостей» - мы справимся! Атбасарцы и Сандыктауцы не одни, с ними вся наша страна, которая даже в страшные, трагические годы прошлого столетия, когда в Казахстан в вагонах-теплушках привозили тысячи людей с разных уголков бывшего Союза, не бросала людей в беде!





Я думаю, что в преддверии Дня единства народа Казахстана, мои скромные мысли о происходящем в нашей области не будут лишними. Наш народ всегда был и будет един. Так будет и сейчас. Мы восстановим свои разрушенные дома и все у нас будет хорошо».