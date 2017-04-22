На вокзале в Париже задержали вооруженного ножом мужчину
22 апреля 2017, 22:19
Происшествие вызвало панику среди пассажиров, многие бросили свой багаж и начали бежать.
На Северном вокзале в Париже задержан мужчина, вооруженный ножом. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает канал BFMTV.
Неизвестный вошел в здание вокзала с ножом в руке. Дежурные полицейские были проинформированы и задержали его.
Отмечается, что мужчина не оказывал сопротивления. Наличие оружия он объяснил тем, что «боялся за свою жизнь». В полиции сказали, что он с самого начала не представлял угрозы.
Происшествие вызвало панику среди пассажиров, многие бросили свой багаж и начали бежать.
Вечером 20 апреля на Елисейских полях в центре Парижа произошла перестрелка, в результате которой погиб полицейский. Нападение произошло за три дня до первого тура выборов президента Франции, который намечен на 23 апреля. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в Казахстане террористическая группировка «Исламское государство».
Источник: Lenta.ru.
Фото: Yves Herman / Reuters.
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