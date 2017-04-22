Врач скорой помощи «заминировала» школу в Караганде
22 апреля 2017, 22:30
Поступок врача с большим опытом работы вызвал недоумение у коллег.
Женщина, позвонившая в квартиру индивидуального предпринимателя и сообщившая о теракте в школе в Кировском секторе Караганды, оказалась врачом оперативной бригады областной станции скорой медицинской помощи, передает Казинформ.
Поступок врача с большим опытом, около десяти лет работающей на коммунальном госпредприятии «Станция скорой медицинской помощи», вызвал недоумение у коллег.
«Врачу 60 лет. Имеет большой стаж работы в медицине. Она перепутала номер. Звонила в бюро судебно-медицинской экспертизы, а по ошибке попала в квартиру предпринимателя. Зачем она вообще звонила в бюро, не знаем», - сообщили в КГП «Областная станция скорой медицинской помощи».
Как прокомментировал руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров, сообщение о теракте в здании школы в 22-м микрорайоне Караганды поступило в полицию в 10.18.
«На телефон 102 позвонил мужчина, который сообщил, что ему домой на стационарный телефон позвонила неизвестная женщина и сообщила, что в здании школы заложено взрывное устройство. На место выехали все экстренные службы. Из здания эвакуировали около 900 человек. Взрывное устройство не обнаружено», - сообщил Бакытжан Кудияров.
По словам Кудиярова, на данный момент проводится досудебное расследование.
Айжан Алданышева.
Фото: ekaraganda.kz.
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