Врач скорой помощи «заминировала» школу в Караганде

Женщина, позвонившая в квартиру индивидуального предпринимателя и сообщившая о теракте в школе в Кировском секторе Караганды, оказалась врачом оперативной бригады областной станции скорой медицинской помощи, передает передает Казинформ





Поступок врача с большим опытом, около десяти лет работающей на коммунальном госпредприятии «Станция скорой медицинской помощи», вызвал недоумение у коллег.





«Врачу 60 лет. Имеет большой стаж работы в медицине. Она перепутала номер. Звонила в бюро судебно-медицинской экспертизы, а по ошибке попала в квартиру предпринимателя. Зачем она вообще звонила в бюро, не знаем», - сообщили в КГП «Областная станция скорой медицинской помощи».





Как прокомментировал руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров, сообщение о теракте в здании школы в 22-м микрорайоне Караганды поступило в полицию в 10.18.





«На телефон 102 позвонил мужчина, который сообщил, что ему домой на стационарный телефон позвонила неизвестная женщина и сообщила, что в здании школы заложено взрывное устройство. На место выехали все экстренные службы. Из здания эвакуировали около 900 человек. Взрывное устройство не обнаружено», - сообщил Бакытжан Кудияров.





По словам Кудиярова, на данный момент проводится досудебное расследование.





Айжан Алданышева.



