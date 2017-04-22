Стал известен состав сборной Казахстана по хоккею на Чемпионат мира-2017

22 апреля 2017, 22:47

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 пройдёт с 5 по 21 мая во Франции и Германии.

На официальном сайте ИИХФ обнародована заявка сборной Казахстана на Чемпионат мира.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 пройдёт с 5 по 21 мая во Франции и Германии (в Париже и в Кёльне).

Состав национальной сборной Казахстана:

Вратари:
Виталий Колесник
Сергей Кудрявцев

Защитники:
Кевин Даллмэн
Артемий Лакиза
Александр Липин
Роман Савченко
Максим Семёнов
Дмитрий Степанов
Кирилл Полохов

Нападающие:
Брэндон Боченски
Дастин Бойд
Найджел Доус
Максим Худяков
Иван Кучин
Владимир Маркелов
Никита Михайлис
Константин Пушкарёв
Антон Сагадеев
Мартен Сен-Пьер
Роман Старченко

Главный тренер — Эдуард Занковец
Тренер — Евгений Королёв
Тренер — Евгений Корешков
Генеральный менеджер — Александр Корешков
Начальник команды — Вадим Гусейнов
Доктор — Александр Редин.

Источник: Sports.kz.

Фото: www.hcbarys.kz.

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