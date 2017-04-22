Стал известен состав сборной Казахстана по хоккею на Чемпионат мира-2017
22 апреля 2017, 22:47
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 пройдёт с 5 по 21 мая во Франции и Германии.
На официальном сайте ИИХФ обнародована заявка сборной Казахстана на Чемпионат мира.
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 пройдёт с 5 по 21 мая во Франции и Германии (в Париже и в Кёльне).
Состав национальной сборной Казахстана:
Вратари:
Виталий Колесник
Сергей Кудрявцев
Защитники:
Кевин Даллмэн
Артемий Лакиза
Александр Липин
Роман Савченко
Максим Семёнов
Дмитрий Степанов
Кирилл Полохов
Нападающие:
Брэндон Боченски
Дастин Бойд
Найджел Доус
Максим Худяков
Иван Кучин
Владимир Маркелов
Никита Михайлис
Константин Пушкарёв
Антон Сагадеев
Мартен Сен-Пьер
Роман Старченко
Главный тренер — Эдуард Занковец
Тренер — Евгений Королёв
Тренер — Евгений Корешков
Генеральный менеджер — Александр Корешков
Начальник команды — Вадим Гусейнов
Доктор — Александр Редин.
Источник: Sports.kz.
Фото: www.hcbarys.kz.
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