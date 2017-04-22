Стал известен состав сборной Казахстана по хоккею на Чемпионат мира-2017

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 пройдёт с 5 по 21 мая во Франции и Германии.

На официальном сайте ИИХФ обнародована заявка сборной Казахстана на Чемпионат мира.





Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 пройдёт с 5 по 21 мая во Франции и Германии (в Париже и в Кёльне).





Состав национальной сборной Казахстана:





Вратари:

Виталий Колесник

Сергей Кудрявцев





Защитники:

Кевин Даллмэн

Артемий Лакиза

Александр Липин

Роман Савченко

Максим Семёнов

Дмитрий Степанов

Кирилл Полохов





Нападающие:

Брэндон Боченски

Дастин Бойд

Найджел Доус

Максим Худяков

Иван Кучин

Владимир Маркелов

Никита Михайлис

Константин Пушкарёв

Антон Сагадеев

Мартен Сен-Пьер

Роман Старченко





Главный тренер — Эдуард Занковец

Тренер — Евгений Королёв

Тренер — Евгений Корешков

Генеральный менеджер — Александр Корешков

Начальник команды — Вадим Гусейнов

Доктор — Александр Редин.







