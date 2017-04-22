Ученые узнали из древних рисунков об изменившей ход истории комете

Около 10950 года до нашей эры на Землю могла упасть комета.

Ученые из Эдинбургского университета нашли среди древних каменных рельефов подтверждение теории о падении кометы на Землю около 13 тысяч лет назад. Об этом сообщает The Telegraph, передает Об этом сообщает The Telegraph, передает РИА Новости





Исследователи проанализировали символы на колоннах древнейшего храмового комплекса Гёбекли-Тепе на юге Турции, возраст которого датируется по меньшей мере IX тысячелетием до нашей эры.





Предположив, что рисунки означают положение небесных тел, ученые сопоставили их с картой созвездий того времени и пришли к выводу, что около 10950 года до нашей эры на Землю могла упасть комета. На многочисленные жертвы этой катастрофы, по их мнению, указывает изображение человека без головы.





"Гёбекли Тепе, как представляется, был среди прочего обсерваторией для наблюдения за ночным небом. Одна из колонн, видимо, служила памятником этому разрушительному событию", — прокомментировал руководитель исследования Мартин Свитман.





Последовавший за этим период с конца XI до конца X тысячелетия до нашей эры, так называемый Поздний дриас, был отмечен резким похолоданием. Считается, что эта эпоха сыграла ключевую роль в развитии человечества, приведя к появлению земледелия и становлению первых цивилизаций.



