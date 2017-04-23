Девять казахстанских тяжелоатлетов примут участие в чемпионате Азии в Ашхабаде
23 апреля 2017, 00:03
Азиатский регион - это лидер в мировой тяжелой атлетике, - отметил главный тренер национальной сборной РК.
23 апреля в городе Ашхабад (Туркменистан) стартует чемпионат Азии по тяжелой атлетике. В состав Сборной Казахстана вошли 9 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики РК, передает Казинформ.
МУЖЧИНЫ:
- Линдер Альберт (до 69 кг)
- Казов Айдар (до 77 кг)
- Линдер Семен (до 85 кг)
- Берсанов Ибрагим (до 105 кг)
ЖЕНЩИНЫ:
- Амангельды Асель (до 53 кг)
- Садуакасова Сауле (до 58 кг)
- Садыкова Асем (до 63 кг)
- Файзуллаева Майра (до 69 кг)
- Аборнева Александра (90 + кг)
«В новом олимпийском цикле стоят новые задачи перед первыми номерами нашей сборной. Все свои силы эти ребята направят на чемпионат мира, который пройдет в США в ноябре этого года. Сейчас мы должны опробовать вторые номера, так как вероятно именно они составят достойную конкуренцию нашим метрам. Мы хотим, чтобы они прошли проверку боем с сильнейшими штангистами Азии. Потому что Азиатский регион - это лидер в мировой тяжелой атлетике. И по нашей информации, большинство команд там будет в обновленном составе - такие же вторые номера, которые завтра станут первыми и будут бороться за олимпийский пьедестал в Токио. Конечно, всех нынешних лидеров они не смогут сдвинуть, но борьба будет упорной. В связи с этим именно на нашу молодежь мы обращаем особое внимание, потому что нам нужно этих ребят «обкатать», посмотреть на них в соревновательной обстановке и выявить какие-либо недочеты, чтобы в дальнейшем над ними работать», - отметил главный тренер национальной сборной РК по тяжелой атлетике Юрий Мельников.
Фото: vestiiskitim.ru.
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